Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 ile geçti. Liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı takım bir yandan yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verdi.
DEVLER LİGİ'NE KATILIM ÖNEMLİ
Süper Lig'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direk katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.
KİRALIK SEÇENEĞİ
Maliyeti yüksek olan oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yapan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bazı oyuncular için kiralama formülü de masaya yatırıldı.