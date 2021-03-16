Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

YOLCULAR BELLİ OLDU

2020-2021 sezonun sona ermesiyle tam 8 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'da kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular belli oldu.

FALCAO

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol, Kayserispor maçında ise 1 gol atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak.