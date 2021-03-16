Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

Son dakika spor haberi: 'da sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

Son dakika spor haberi... 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda bulunan 'da, geçtiğimiz günlerde ile flaş bir ayrılık yaşanırken herkes şaşkına dönmüştü. Beklenmedik bu ayrılık sonrası yeni sezon için planlamalarını da yapan sarı-kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:28
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

Spor Toto 'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , Kayserispor'u 3-0 ile geçti. Liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da 'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı takım bir yandan yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

DEVLER LİGİ'NE KATILIM ÖNEMLİ
'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direk katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan , her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

KİRALIK SEÇENEĞİ
Maliyeti yüksek olan oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yapan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bazı oyuncular için kiralama formülü de masaya yatırıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

YOLCULAR BELLİ OLDU
2020-2021 sezonun sona ermesiyle tam 8 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan 'da kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular belli oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

FALCAO
Spor Toto 'de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol, Kayserispor maçında ise 1 gol atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

ŞENER ÖZBAYRAKLI
'de Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yenilememe kararı alındı. Haziran ayı başında Şener'in 'daki kariyeri sona erecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

LINNES
Şener Özbayraklı'nın ardından aynı bölgede forma giyen Martin Linnes ile de sezon sonu yollar ayrılacak. De Andre Yedlin'i sağ bekte oynatacak olan Terim, sözleşmesi bitecek Linnes ile yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

JIMMY DURMAZ
2019-2020 sezonu öncesinda 'a imza atan futbolcu, sezon başında 'e yeni katılan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, gelecek sezonun planlamasında yer almıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

JESSE SEKIDIKA
2020 yılının ilk aylarında Eskişehirspor'dan 'a transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, devre arasında Konyaspor'a kiralanmıştı. Genç oyuncu gelecek sezonun planlarında yer almıyor ve Konyaspor'dan döndükten sonra yeniden kiralanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda sonrası olanlar oldu! Sezon sonu 6 veda...

SARACCHI
Geçtiğimiz sezonun ortasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten kiralanan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yaşadığı sakatlıklarla sık sık takımdan uzak kalan futbolcu için kararını veren Terim, oyuncunun bonservis bedelinin de yüksek olması sebebiyle Saracchi ile devam etmeme kararı aldı.

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