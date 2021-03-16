Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

