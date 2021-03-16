Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Son dakika spor haberi: bombayı patlatıyor! 'ın eski yıldızı...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, usta isim 'ın yaz transfer bombasını açıkladı. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde 'ın eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:47 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:58
Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...


Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.


Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.


Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Uzundurukan, 'ın Talisca hamlesini açıkladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

'ın sık sık gündemine gelen eski Beşiktaşlı Talisca, 10 numara arayışlarını sürdüren 'ın da radarına girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Çin'de futbol yaşantısını sürdüren Talisca, İstanbul'daki günlerini özlüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Talisca, Guangzhou'dan yılda 10 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

veya sezonu şampiyon tamamlarsa, Talisca için düğmeye basılacak. İki kulüp de şimdilik bekleme halinde....

Son dakika spor haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Sezon sonu iki ezeli rakip Talisca için karşı karşıya gelebilir.

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