Muslera müjdesi

Galatasaraylı taraftarların beklentisi gerçek oluyor. Uzun sakatlığının ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı tedirginliğe yol açarken dün bu konuda taraftarları rahatlatan açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, sezon sonunda anlaşması bitecek olan Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Galatasaray'ın fenomen ismi, bugün saat 14.30'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin katılımı ile 3 yıllık yeni anlaşmaya imza atacak.