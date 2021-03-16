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müjdesi

Galatasaraylı taraftarların beklentisi gerçek oluyor. Uzun sakatlığının ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan Fernando 'nın sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı tedirginliğe yol açarken dün bu konuda taraftarları rahatlatan açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Muslera müjdesi

Galatasaraylı taraftarların beklentisi gerçek oluyor. Uzun sakatlığının ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan Fernando 'nın sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı tedirginliğe yol açarken dün bu konuda taraftarları rahatlatan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, sezon sonunda anlaşması bitecek olan Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Galatasaray'ın fenomen ismi, bugün saat 14.30'da Başkan ve yöneticilerin katılımı ile 3 yıllık yeni anlaşmaya imza atacak.

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