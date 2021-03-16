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'da az daha emekli oluyordu!

'da herkes 'bitti' denilen Falcao'nun muhteşem dönüşünü konuşuyor. Son iki maçta 3 gol atan Kolombiyalı yıldızı hayata döndüren ise 'de oynarken "'yu kurtaran adam" olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:26 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Radamel Falcao az daha emekli oluyordu!

'den izinli olarak 'ya giden önce 'deki doktoru 'la görüştü. Onun yönlendirmesiyle ile güçlenme çalışmaları yaptı.

Ancak hepsinden önemlisi; sürekli sakatlandığı için kendine olan güvenini kaybeden Falcao'nun aldığı psikolojik destek oldu. Sakatlandığı dönemde ne yaparsa yapsın sahalara dönmeyi başaramayan Falcao ile ilgili, "Emekli olmaya hazırlanıyor" iddiaları ortaya atıldı. Villalon ve Juan'un yaptığı çalışmalar ve psikoloğunun, motive edici konuşmalarının ardından başarılı futbolcu, futbola tutundu ve söylentiler iddia olarak kaldı.


13 PUANLIK KATKI YAPTI
Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda 'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan ve 2-1'lik maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 8 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı.

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