Galatasaray'da Fernando Muslera ile sözleşme yeniliyor | CANLI

ASpor CANLI YAYIN

İşte imza töreninden öne çıkan açıklamalar:

Mustafa Cengiz:

"Onun yokluğunu çok aradık. Çünkü o Muslera. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci."

"Bir sezonda gol yemediği maç sayısı 16. 113 maçta gol yememiş biri. Bu istatistikler çoğu kaleciye nasip olmaz."

"Muslera bizim çok şeyimiz, her şeyimiz. Türkçesi de çok ileri, Mert'e ihtiyaç duyuyor mu bilmiyorum ama benim çetrefilli Türkçemden dolayı duyuyordur."

"Galatasaray'a başkan da olur inşallah, kendisinden böylesine umutluyuz. Kendisinden ve temsil ettiği milletten de çok mutluyuz."

Abdurrahim Albayrak:

"Muslera benim sağ kolum diyebiliriz. Pandemi döneminde Selçuk İnan'la iki kaptan tüm oyuncularla konuşmalarını talep ettim. Muslera 'Başta ben indirim yapıp öyle rica edeyim arkadaşlarımdan' dedi, bu bir duruştur. İki arkadaşımız katılmadı sadece indirime."

"Bu dönemde Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu."

"İmza törenini bugün yapma sebebimiz, bir Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Çok üzülmüştük. Çok şükür ki atlattık, kötü günleri geride bıraktık. Yine bir Rizespor maçına denk gelmesini istedim imza töreninin."

Yusuf Günay:

"Fernando Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir isim. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur ve umarım uzun yıllar daha devam eder."

Fernando Muslera:

"Bugün acı bir kaybımız var. Eski kaptanımız Erhan Önal'ı kaybettik. Baş sağlığı diliyorum."

"Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu."

"Belki ülkemden 15 bin km uzakta yaşıyorum ama İstanbul'da kendimi ailemde, ikinci ülkemde hissediyorum."

"Sadece sporculuk değil kariyer, insanlık ve sporculuk anlamında da burada büyüdüm, birçok başarıya imza attım. Geldiğim ilk günden bu yana o tutkulu yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar."

"3 sene daha bu güzel kulübe ve camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum."

"Herkesin en rahat hissettiği yer nasıl eviyse ben de şu an evimdeyim. Farklı teklifler de vardı, başka şeyler olabilirdi ama ilk dakikadan beri aklımda sadece Galatasaray vardı, en ufak soru işareti yoktu kafamda."