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'da planı belli oldu! O maça kadar...

Son dakika haberi... Kayseri galibiyetiyle keyfi yerine gelen şampiyonluk için, derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 01:14
Galatasaray'da Beşiktaş planı belli oldu! O maça kadar...

Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından Kayserispor'u yenen 'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör 'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.

EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ
Tecrübeli hocanın 40. haftadaki derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.

ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK
Takvim'in haberine göre Cimbom 8 haftalık bölümde Hatay, Antalya ve Göztepe gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde Trabzon sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu.

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