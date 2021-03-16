Galatasaray'da Beşiktaş planı belli oldu! O maça kadar...

Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından Kayserispor'u yenen Galatasaray'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör Fatih Terim'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.



EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ

Tecrübeli hocanın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.



ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK

Takvim'in haberine göre Cimbom 8 haftalık bölümde Hatay, Antalya ve Göztepe gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde Trabzon sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu.