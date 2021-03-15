Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlandı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlandı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezon sonunda bazı değişiklikler yaşanacak.
Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle değişimin fitilini ateşleyen Galatasaray'da ayrılıkların devamı gelecek.
Takımı gençleştirmeyi amaçlayan Fatih Terim, oyuncuların kariyerine değil potansiyeline yatırım yapmak istiyor.
3 AYRILIK YAŞANACAK!
Bu strateji doğrultusunda düğmeye basacak olan sarı-kırmızılarda ilk etapta 3 isimle yollar ayrılacak.
RADAMEL FALCAO
Son Kayserispor maçında attığı golle 3 puanda önemli rol oynayan Radamel Falcao, Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor.
Sık sakatlanması ve yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı santrfora sezon sonunda veda edilmesi bekleniyor.
RYAN BABEL
Kulüple olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ryan Babel de gerek performans yetersizliği gerekse aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezonun bitmesiyle birlikte Hollandalı hücum oyuncusu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
MBAYE DIAGNE
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Mbaye Diagne. Sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli santrforun geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.
29 yaşındaki futbolcu için beklenen bonservis bedeli gelirse satışa onay verecek olan Aslan, aksi halde kiralama formülünü yeniden devreye sokacak.
GOLCÜ OPERASYONU!
Hücum hattında bazı ayrılıklar yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, golcü operasyonu için düğmeye basacak.
DWIGHT GAYLE HAREKATI!
Daily Mirror'da yer alan habere göre Galatasaray, Newcastle United forması giyen Dwight Gayle'a imza attırmak istiyor.
Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. 31 yaşındaki İngiliz golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Dwight Gayle için Galatasaray haricinde başka takımların da devrede olduğu ifade edildi. Katar ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
GALATASARAY'A DAHA YAKIN!
Haberde Dwight Gayle'in Galatasaray'a daha yakın olduğu vurgulanırken transferin gerçekleşmesi halinde İngiliz futbolcunun eski takım arkadaşı Yedlin ile yeniden aynı takımda forma giyeceği detayı aktarıldı.