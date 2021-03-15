Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Son dakika spor haberleri: 'dan golcü bombası! 'den geliyor

Yeni sezonda kadroda yeni bir yapılanmaya girecek olan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 'nın ayrılığının ardından 3 yıldıza daha veda etme kararı alan sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü 'de buldu. Aslan'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldızın transferini bitirmeye oldukça yakın olduğu belirtildi. İşte dev operasyonun detayları... Fotomac.com.tr (Dış haberler...)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:15
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen 'da bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezon sonunda bazı değişiklikler yaşanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle değişimin fitilini ateşleyen 'da ayrılıkların devamı gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Takımı gençleştirmeyi amaçlayan Fatih Terim, oyuncuların kariyerine değil potansiyeline yatırım yapmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

3 AYRILIK YAŞANACAK!
Bu strateji doğrultusunda düğmeye basacak olan sarı-kırmızılarda ilk etapta 3 isimle yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

RADAMEL FALCAO
Son Kayserispor maçında attığı golle 3 puanda önemli rol oynayan Radamel Falcao, 'ın gelecek planları arasında yer almıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Sık sakatlanması ve yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı santrfora sezon sonunda veda edilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

RYAN BABEL
Kulüple olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ryan Babel de gerek performans yetersizliği gerekse aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezonun bitmesiyle birlikte Hollandalı hücum oyuncusu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

MBAYE DIAGNE
'da kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Mbaye Diagne. Sezon sonuna kadar ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli santrforun geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

29 yaşındaki futbolcu için beklenen bonservis bedeli gelirse satışa onay verecek olan Aslan, aksi halde kiralama formülünü yeniden devreye sokacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

GOLCÜ OPERASYONU!
Hücum hattında bazı ayrılıklar yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, golcü operasyonu için düğmeye basacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

DWIGHT GAYLE HAREKATI!
Daily Mirror'da yer alan habere göre , Newcastle United forması giyen Dwight Gayle'a imza attırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. 31 yaşındaki İngiliz golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Dwight Gayle için haricinde başka takımların da devrede olduğu ifade edildi. Katar ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan golcü bombası! Premier Lig'den geliyor

GALATASARAY'A DAHA YAKIN!
Haberde Dwight Gayle'in 'a daha yakın olduğu vurgulanırken transferin gerçekleşmesi halinde İngiliz futbolcunun eski takım arkadaşı Yedlin ile yeniden aynı takımda forma giyeceği detayı aktarıldı.

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