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Son dakika haberleri | 'da 'den şampiyonluk sözleri!

'in 30. haftasında deplasmanda 'u 3-0'lık skorla mağlup eden , tekrar çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in maç önünde takımına yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte Terim'in o sözleri... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:19
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri!

İki haftada kaybedilen 5 puan ve depremi ile 'ye giden , krizden çıkmasını bildi. 3-0'lık net galibiyetle 'tan ayrılan sarı-kırmızılılarda skor kadar teknik direktör 'in açıklamaları da merak ediliyordu. Terim, basın toplantısında yönetimi zor durumda bırakacak tek kelime etmezken, "Bu kulüp, efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Aslolan Galatasaray'dır" dedi.

Kameralar önünde camiaya birlik mesajı veren İmparator'un Kayseri deplasmanı öncesinde oyuncularına özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre çift forvetli 4-1-3-2 sistemini ilk kez deneyen Terim, maç taktiğini anlattıktan sonra takımını şu sözlerle motive etti: "Şu an gerideyiz ama daha oynanacak 12 maç var. Asıl şimdi bizim bölümümüz başlıyor. Ben rahatım, siz de rahat olun. Biz ve son sözü biz söyleyeceğiz. Size güveniyorum. Sakin kalmalıyız, panik yapmayacağız." Terim'in motivasyonu sahaya da yansıdı. Galatasaray, Kayseri'de sergilediği futbolla şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.

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