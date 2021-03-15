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Satranç oynadı

G.Saray’ın başarılı hocası , Kayserispor karşısında yaptığı yerinde değişikliklerle ustalığını konuşturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Satranç oynadı

Sadece şampiyonluğa odaklanan ve oyuncuların bu hedeften kopmaması için her şeyi yapmaya kararlı görünen , Kayseri maçında da adeta 'teknik adamlık nasıl olur' dersi verdi. Cimbom'un, Falcao ile ilk golü bulmasının ardından 4-4-2'yi bırakıp hem biraz daha garantiye döndü hem de aksayan yerleri yeni silahları ile doldurdu.

İlk hamlesinde; oyundan düşen , ve 'i kenara aldı. Bir süredir ilk 11'de bekleneni veremeyen ve süratiyle öne çıkan Kerem'i sahaya sürdü. İleriyi beslemesi için de Feghouli'yi... Nitekim 2 golle yıldızlaştı. Daha sonra Etebo ile orta saha, Babel ile forvet hattının gücünü yükseltti ve 3-0'lık bir galibiyet ortaya çıktı.

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