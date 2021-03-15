Satranç oynadı

Sadece şampiyonluğa odaklanan ve oyuncuların bu hedeften kopmaması için her şeyi yapmaya kararlı görünen Fatih Terim, Kayseri maçında da adeta 'teknik adamlık nasıl olur' dersi verdi. Cimbom'un, Falcao ile ilk golü bulmasının ardından 4-4-2'yi bırakıp hem biraz daha garantiye döndü hem de aksayan yerleri yeni silahları ile doldurdu.



İlk hamlesinde; oyundan düşen Emre Akbaba, Mohamed ve Gedson Fernandes'i kenara aldı. Bir süredir ilk 11'de bekleneni veremeyen Onyekuru ve süratiyle öne çıkan Kerem'i sahaya sürdü. İleriyi beslemesi için de Feghouli'yi... Nitekim Henry Onyekuru 2 golle yıldızlaştı. Daha sonra Etebo ile orta saha, Babel ile forvet hattının gücünü yükseltti ve 3-0'lık bir galibiyet ortaya çıktı.