Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Sırasıyla 2018-19, 2019-20 ve bu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu, attığı gollerle Aslan'a hayat verdi.
Son olarak Kayseri deplasmanında sonradan girdiği oyunda 2 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, zirve yarışında alınan galibiyette kilit rol oynadı. Sarı-kırmızılıların Falcao-Mohamed ikilisiyle çıktığı Kayseri maçında yedek soyunan Henry Onyekuru, 67'de oyuna dahil olmuştu.
9 MAÇ, 5 GOL, 2 ASİST
Sahada kaldığı son 23 dakikada, 13 kez topla buluşan, 2 şutunda ağları sarsan Onyekuru, 1 kilit pasla da en iyiler arasına adını yazdırdı. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan yıldız futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.