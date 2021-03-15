Haberler Galatasaray Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Görev adamı ! Öyle bir sahneye çıktı ki...

3. kez G.Saray’a kiralık geldi. Öyle maçlarda sahneye çıktı ki, hayati puanlar getirdi. Son olarak Kayseri’de şovunu gerçekleştirdi, 9 karşılaşmada 7 gole katkı sağlayan isimdi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Sırasıyla 2018-19, 2019-20 ve bu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu, attığı gollerle Aslan'a hayat verdi.

Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Son olarak Kayseri deplasmanında sonradan girdiği oyunda 2 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, zirve yarışında alınan galibiyette kilit rol oynadı. Sarı-kırmızılıların Falcao-Mohamed ikilisiyle çıktığı Kayseri maçında yedek soyunan Henry , 67'de oyuna dahil olmuştu.

Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

9 MAÇ, 5 GOL, 2 ASİST
Sahada kaldığı son 23 dakikada, 13 kez topla buluşan, 2 şutunda ağları sarsan , 1 kilit pasla da en iyiler arasına adını yazdırdı. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan yıldız futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.

Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Bu arada Fatih Terim'in performansından dolayı tebrik ettiği , "Yedek kalmayı sorun etmedim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Önemli olan takımın kazanması. Tabii ki bu galibiyetlere katkı sağlamak da önemli" sözlerini sarfetti.

Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

NİJERYA'DA GÜNDEM O
'nun önceki günkü performansı ülkesinde konuşuldu. Nijerya'nın son karşılaşmalarına çağrılmayan 23 yaşındaki futbolcunun Benin ve Lesotho ile oynanan Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarında kadroda olması gerektiği ifade edildi. Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr'un 'yu bu maçların kadrosuna alacağı da belirtildi.

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