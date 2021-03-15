Görev adamı Onyekuru! Öyle bir sahneye çıktı ki...

Bu arada Fatih Terim'in performansından dolayı tebrik ettiği Onyekuru, "Yedek kalmayı sorun etmedim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Önemli olan takımın kazanması. Tabii ki bu galibiyetlere katkı sağlamak da önemli" sözlerini sarfetti.