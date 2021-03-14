Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

Son dakika spor haberleri: 'den flaş iddia! "'in kredisi yok"

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 30. haftada konuk olduğu 'u 3-0'lık skorla mağlup ederek lider 'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu , çarpıcı ifadeler kullanırken, 'in kredisinin kalmadığını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 11:05
Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

'in 30. haftasında 'a konuk olan , rakibini 3-0 mağlup ederek zirve inadını sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

Karşılaşmayı değerlendiren yorumcusu , 'ın ortaya koyduğu futbolu yorumlarken, hakkında da flaş ifadeler kullandı.

Tümer Metin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"HENRIQUE HEBA ETTİ"
Bazen maçtan önce kurguladığınız, pratikte zaman zaman gerçekleşir, zaman zaman zorlanırsınız. , 'ın hatasından ya da boşluklardan fırsat yaratma düşüncesini ile buldu ama Henrique heba etti.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"TERİM'İN KREDİSİ YOK"
Son 2 maçta 5 puan bırakmışken , hoca da krediyi kullanmak istemiyorken, bence kredisi yok, yüzde yüz kazanmak zorunda olduğu bir maça, son 2 maçta 2 gol atmışken, formdayken cezalı olmuşken çift forvet sahada olayım dedi.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

iki forvet arkası başladı, 3'lü bir orta saha. ile 'nun çok uyum sorunu yaşadığını düşünmüyorum ama çok da istenen görüntü çıkmadı. İki tane havadan çok iyi santrforunuz varsa, bir yarıda ortalar 8-10'u bulursa istediğinizi bulabilirsiniz. orta bulmakta zorlandı ilk yarı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"FALCAO'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞ"
kenara, dışarı geldi. Onyekuru ile kalsaydı Muhammed, belki daha istediği fırsatları yakalayabilirdi. 'nun dokunuşu çok sihirli dokunuş. Belki açmakta zorlanabileceği dakikalar olabilirdi 'ın ama Falcao'nun öyle bir ortaya stoperden önce inanılmaz bir geliş ve kim olduğunu hatırlatırcasına bir vuruş. Kilidi açan goller.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"ONYEKURU MEYVESİ TOPLANDI"
Geçen hafta , bu hafta zor durumda bırakacak bireysel hataların altına imza attı, değerlendiremedi. 1-0'dan sonra hoca çift forvettense kontraya dönebilecek bir oyuncu dedi, girdi ve 80'li dakikalarda meyvesini topladı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"FEGHOULI BAŞKA OYUNCU"
Feghouli Taylan'ın yanına girdi, baskı altında ayağa oynadılar, bir terse döndü, tık, boştaki arkadaşına bıraktı, futbolcu, belli yani. Alış, veriş, pastaki kıvam, pastaki kıvam, her şeyi...

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"UZUN ZAMANDIR GÖRMEMİŞTİK"
Feghouli "'ya astığı pasta, uzun zamandır gözümüzün pası böyle temizlenmemişti. Ölçe biçe, bütün savunmayı çaresiz bırakan, kimse olmadan arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakan usta işi bir pastı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

, yarışa devam etmek için kazanmak zorunda olduğu bir maçı, rahat bir şekilde, kalesinde çok net bir pozisyon vermeden dönüyor.

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