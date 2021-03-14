Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

"TERİM'İN KREDİSİ YOK"

Son 2 maçta 5 puan bırakmışken Galatasaray, hoca da krediyi kullanmak istemiyorken, bence kredisi yok, yüzde yüz kazanmak zorunda olduğu bir maça, Falcao son 2 maçta 2 gol atmışken, Mustafa Muhammed formdayken cezalı olmuşken çift forvet sahada olayım dedi.

Emre Akbaba iki forvet arkası başladı, 3'lü bir orta saha. Muhammed ile Falcao'nun çok uyum sorunu yaşadığını düşünmüyorum ama çok da istenen görüntü çıkmadı. İki tane havadan çok iyi santrforunuz varsa, bir yarıda ortalar 8-10'u bulursa istediğinizi bulabilirsiniz. Galatasaray orta bulmakta zorlandı ilk yarı.