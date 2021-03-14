Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş iddia! "Fatih Terim'in kredisi yok"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek zirve inadını sürdürdü.
Karşılaşmayı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolu yorumlarken, Fatih Terim hakkında da flaş ifadeler kullandı.
Tümer Metin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"HENRIQUE HEBA ETTİ"
Bazen maçtan önce kurguladığınız, pratikte zaman zaman gerçekleşir, zaman zaman zorlanırsınız. Kayserispor, Galatasaray'ın hatasından ya da boşluklardan fırsat yaratma düşüncesini Henrique ile buldu ama Henrique heba etti.