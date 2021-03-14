Son dakika spor haberi: Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Moral bozukluğu yüzünden hissediliyordu"

ÖMER ÜRÜNDÜL - SIKINTILI DÖNEMDEN 3 PUAN ÇIKARDI Puan kaybına tahammülü olmayan G.Saray'ın dün gece ilk yarıda tempolu ve baskılı bir futbol oynayacağı beklenen bir olaydı ve böyle de oldu. Fatih Terim'in saha yayılışı ilginçti. Falcao-Mostafa çift santrfor, orta saha kalabalık, sağ kulvar sadece Yedlin'e bırakılmış.

G.Saray tüm riskleri göze alarak adeta oyunu takım halinde karşı alana yıktı. Taktik gereği ofansif girişimler, pas alışverişlerinden sonra çift santrfora yapılan ortalar ağırlıklıydı. Bu arada bir tane de yüzde yüzlük bir kale önü tehlikesi yaşandı ve maçın en net pozisyonuydu. Ama Henrique pozisyonu acemice harcadı.