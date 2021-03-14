Çok keyif aldım

FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM
Özellikle hücum organizasyonlarında farklı oyuncular gördük. Her oyuncu hücum organizasyondan vardı. Böyle olduğu zaman bütün takım oyundan keyif alıyor. Keyif aldığında bu sahaya yansıyor. Takımımı kutluyorum. Sonradan oyuna girenler böyle olmalı. Hamle oyuncuları kapris yapma lüksü yok. Oynamayan futbolcu üzülür ama hiçbiri oyuna girince üzüntüsü göstermedi. Maçta tehlike yaşamadık, yaşattık! Bazı arkadaşların huyu var, bu değişecek."
Kayserispor'a karşı maçın ilk yarısında öne geçen Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk 45 dakikalarda en fazla gol atan takım unvanını taşıyor. Aslan, ilk devrelerde 28 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin 14'ü son 15 dakikada geldi.
Bitiş düdüğünün ardından öğrencilerine övgüler yağdıran Fatih Terim, karşılaşma sırasında birçok pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadı.
YÖNETİME HALİL MESAJI
Fatih Terim, ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu için yönetime mesaj gönderdi. Genç oyuncunun transferi konusunda yönetimle konuşacağını belirten tecrübeli hoca, "Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek iyi olur. Yönetime böyle bir teklifte bulunacağım. Bizim için çok iyi transfer olacak" ifadelerini kullandı.
İmparator'un konuşmasında dikkat çeken sözlerinden biri de 2013-14'te G.Saray'dan gönderilme hikayesiydi. Fatih Terim, "2 sene üst üste şampiyon olduk. 5 maç da namağluptuk ve beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticelerini söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdı gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" sözlerini sarfetti.