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Çok keyif aldım

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörü 'in yüzü gülüyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Çok keyif aldım
Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörü 'in yüzü gülüyordu. Son haftaların formda takımına karşı oynadıklarını belirten Aslan'ın hocası, "'de bu galibiyeti almak kolay değildi. Oyunun ilk dakikasından 93'e kadar kontrol bizdeydi, pozisyonlar bulan ve sahaya hükmeden bir Galatasaray vardı. Bir, iki hatamız oldu ama o hatalardan ceza da yesek, sahada onun hakkından gelebileceğizi gördük" diye konuştu. İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "Pozisyon bulmakta güçlük çekmedik."

FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM
Özellikle hücum organizasyonlarında farklı oyuncular gördük. Her oyuncu hücum organizasyondan vardı. Böyle olduğu zaman bütün takım oyundan keyif alıyor. Keyif aldığında bu sahaya yansıyor. Takımımı kutluyorum. Sonradan oyuna girenler böyle olmalı. Hamle oyuncuları kapris yapma lüksü yok. Oynamayan futbolcu üzülür ama hiçbiri oyuna girince üzüntüsü göstermedi. Maçta tehlike yaşamadık, yaşattık! Bazı arkadaşların huyu var, bu değişecek."

'a karşı maçın ilk yarısında öne geçen Galatasaray, bu sezon 'de ilk 45 dakikalarda en fazla gol atan takım unvanını taşıyor. Aslan, ilk devrelerde 28 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin 14'ü son 15 dakikada geldi.

Bitiş düdüğünün ardından öğrencilerine övgüler yağdıran Fatih Terim, karşılaşma sırasında birçok pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadı.

YÖNETİME HALİL MESAJI
Fatih Terim, ara transfer döneminde 'dan kiralanan için yönetime mesaj gönderdi. Genç oyuncunun transferi konusunda yönetimle konuşacağını belirten tecrübeli hoca, "Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek iyi olur. Yönetime böyle bir teklifte bulunacağım. Bizim için çok iyi transfer olacak" ifadelerini kullandı.

İmparator'un konuşmasında dikkat çeken sözlerinden biri de 2013-14'te 'dan gönderilme hikayesiydi. Fatih Terim, "2 sene üst üste şampiyon olduk. 5 maç da namağluptuk ve beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticelerini söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdı gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" sözlerini sarfetti.

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