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Son dakika spor haberleri: maçında 'den sürprizi!

Son dakika spor haberleri: 'da teknik direktör 'den sürpriz bir kararı geldi. 28 yaşındaki futbolcuyu son 4 maçta 21 kişilik kadroya dahil etmeyen deneyimli çalıştırıcı, maçında Akbaba'ya ilk 11'de görev verdi. Transfer olduğu günden bu yana çeşitli sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan ve beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba için bu karşılaşma son bir şans niteliği taşıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:32
Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçında Fatih Terim'den Emre Akbaba sürprizi!

Teknik Direktörü , karşısında 'ya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta da 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen ve son olarak 29 Ocak'ta oynanan maçında ilk 11'de maça başlayan Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başladı.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fatih Terim tarafından son bir şans daha verilen Emre Akbaba'nın Kayserispor karşısındaki performansı sarı-kırmızılı takımdaki geleceği adına da büyük önem taşıyor.

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