Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Deneyimli teknik adamın "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" dediği iddia edildi.