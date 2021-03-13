Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"
Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.
"TERİM'İN HABERİ VARDI AMA..."
Teknik direktör Fatih Terim'in konuyla ilgili ne düşündüğü merak edilirken, A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Fatih Terim'in Belhanda konusunda haberi vardı ama onayı yoktu" ifadelerini kullandı.