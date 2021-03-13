Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Son dakika spor haberleri: 'da sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sözleşmesi feshedilen sonrası transferde düğmeye basıldı. Cimbom, yıldız oyuncunun yerini bir başka yıldız isimle dolduracak. İşte o oyuncu ve tüm detaylar | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:18 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:26
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

"TERİM'İN HABERİ VARDI AMA..."

Teknik direktör 'in konuyla ilgili ne düşündüğü merak edilirken, yorumcusu , "Fatih 'in konusunda haberi vardı ama onayı yoktu" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Deneyimli teknik adamın "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken; bir yandan Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren , diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Bu kapsamda Aslan, sezon sonunda transferde bombayı patlatarak Avrupa'da ses getirmeyi planlıyor. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

CİMBOM'DA İLK HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU!

ile yollarını ayıran 'da bu bölge için düşünülen ilk isim ise, Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu Zeki Uzundurukan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Nasıl Mesut Özil Fenerbahçe sevdalısıysa, Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Hakan, 'a imza atması durumunda sarı-kırmızılı takımın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

ASLAN DÖVMESİ YAPTIRDI

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nun koluna yaptırdığı 'Aslan' dövmesi dikkat çekti. 'ın simgesi olan aslanı koluna kazıyan milli futbolcunun bu hareketiyle, sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Çizme temsilcisiyle 30 maça çıkarken 6 gol attı ve 11 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Yıldız on numaranın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda sonrası düğmeye basıldı! O yıldız geliyor

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcu, Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye milli takımında oynuyor.

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