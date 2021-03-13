Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Son dakika spor haberi: 'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da, Faslı futbolcu 'nın zemin eleştirisi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesinin yankıları sürerken sarı-kırmızılı o ismin de yine aynı nedenden para cezası aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

'da gündem, Faslı futbolcu 'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Bu olayın yankıları sürerken 'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemini eleştiren o isme para cezası kesilmiş!

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.

SON DAKİKA