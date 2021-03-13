Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe'nin yıldızları, Belçika ekiplerinin gündemine geldi.
Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe'nin yıldızları, Belçika ekiplerinin gündemine geldi.
Göztepe altyapısından yetişip sezon başında profesyonel olan genç oyuncu Efe Binici'ye Belçika ekibi Westerlo'nun talip olmasının ardından ardından yeni bir teklif de Alpaslan Öztürk için geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuya Belçika ekibi Cercle Brugge teklif yaptı.
Futbol kariyerine doğduğu Belçika'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için Cercle Brugge'un menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi.
3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen ve kulüpten yeni kontrat teklifi almayan Alpaslan'ın İzmir'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan, Cercle Brugge ile anlaşması halinde bedava gidecek.
Alpaslan özellikle geçen sezon Göztepe'de gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdesi olmuştu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki oyuncu, Göztepe'de bir sezon daha forma giymeyi tercih etmişti.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve onbirdeki yerini son haftalarda sağlamlaştıran Alpaslan'a, Fenerbahçe'nin ilgisi devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetime talimat verdi.