Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Futbol kariyerine doğduğu Belçika'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için Cercle Brugge'un menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi.

3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen ve kulüpten yeni kontrat teklifi almayan Alpaslan'ın İzmir'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan, Cercle Brugge ile anlaşması halinde bedava gidecek.