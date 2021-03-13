Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Son dakika spor haberi: ve 'a transferde kötü haber! teklif yaptı

Son dakika spor haberleri... 'de zirve yarışında olan ve , yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında aynı oyuncuya talip olmuştu. temsilcisi 'un da 27 yaşındaki futbolcuya teklif yaptığı yaptığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:40
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

'de çıkışa geçen Göztepe'nin yıldızları, ekiplerinin gündemine geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Göztepe altyapısından yetişip sezon başında profesyonel olan genç oyuncu Efe Binici'ye ekibi Westerlo'nun talip olmasının ardından ardından yeni bir teklif de Alpaslan Öztürk için geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuya ekibi teklif yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Futbol kariyerine doğduğu 'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için 'un menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen ve kulüpten yeni kontrat teklifi almayan Alpaslan'ın İzmir'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan, ile anlaşması halinde bedava gidecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Alpaslan özellikle geçen sezon Göztepe'de gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdesi olmuştu. ve Trabzonspor'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki oyuncu, Göztepe'de bir sezon daha forma giymeyi tercih etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Cercle Brugge teklif yaptı

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve onbirdeki yerini son haftalarda sağlamlaştıran Alpaslan'a, 'nin ilgisi devam ederken Teknik Direktörü Fatih Terim de 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetime talimat verdi.

SON DAKİKA