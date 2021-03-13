Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte 'ın ilk transferi

'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, usta isim Aslan'ın ilk transferini açıkladı. Sarı kırmızılılar, o isimle prensipte anlaştı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:25
Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Ligde büyük bir çıkış yakalayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında ilk transferini yaptı ve oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren , sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile el sıkıştı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, "Salih Uçan'ı Fatih Terim çok istiyordu... Galatasaray yönetimi Salih Uçan'ın menajeriyle temasa geçti ve tüm şartlarda anlaştı. Ben, Salih Uçan yeni sezonda Galatasaray forması giyecek diyorum." ifadelerini kullandı.

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