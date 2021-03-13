Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında ilk transferini yaptı ve oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile el sıkıştı.
Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, "Salih Uçan'ı Fatih Terim çok istiyordu... Galatasaray yönetimi Salih Uçan'ın menajeriyle temasa geçti ve tüm şartlarda anlaştı. Ben, Salih Uçan yeni sezonda Galatasaray forması giyecek diyorum." ifadelerini kullandı.