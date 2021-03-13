Son dakika spor haberi: Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile el sıkıştı.

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, "Salih Uçan'ı Fatih Terim çok istiyordu... Galatasaray yönetimi Salih Uçan'ın menajeriyle temasa geçti ve tüm şartlarda anlaştı. Ben, Salih Uçan yeni sezonda Galatasaray forması giyecek diyorum." ifadelerini kullandı.