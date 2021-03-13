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Son dakika haberleri | 'da da gözden çıkarıldı!

ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 'da, bir yıldız daha gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşme teklifine olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermeyen 'nın bir daha forma şansı bulması beklenmiyor. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 01:11 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:22
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Emre Akbaba da gözden çıkarıldı!

'ın ile girdiği rekabet sonucunda tam 4 milyon Euro'ya 2018 sezonu yaz döneminde renklerine bağladığı yol ayrımında. İki ağır sakatlık yaşayan ve sarı-kırmızılı takıma beklenen katkıyı sağlayamayan yıldız oyuncu, yıllık 9.2 milyon TL kazanıyor. Akbaba'ya bir şans daha verme kararı alan yönetim, ücretinde önemli oranda indirime gitmesi şartıyla 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak beklediği süreleri alamayan Emre, bu teklife ne olumlu ne olumsuz cevap verdi.

Sabah'ın haberine göre ayrıca 'un transferi gerçekleşmeseydi Emre Akbaba'nın, ocak ayında bordo-mavililere gitmeye niyetlendiği ortaya çıktı… Yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşamayan orta saha oyuncusu, hocası 'in de gözünden düştü. Ara transferlerden sonra yeni takım kurgusu oluşturan Terim, Emre Akbaba'yı planlarına dahil etmedi. Ligde 4 haftadır hiç oynamayan Emre, 2 maçta 21 kişilik kadroya bile giremedi ve tribüne gönderildi.

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