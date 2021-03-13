Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Belhanda'nın menajerinden Giuliano önerisi!

Son dakika haberleri | 'nın menajerinden önerisi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini feshettiği , dün takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Faslı yıldızın menajerinden ise Galatasaray'a flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Belhanda'nın menajerinden Giuliano önerisi!

'nın sözleşmesinin feshedilmesinin şokunu yaşayan menajer D'Avila'dan ilginç bir kontra adım geldi. Sarı-kırmızılı kulüple birçok iş yapan ve ilişkilerini bu olay yüzünden koparmak istemeyen D'Avila, 'de forma giyen 'yu teklif etti.

Brezılyalı futbolcunun, Başakşehir'den ayrılmayı düşündüğünü ileten ünlü menajer, "Gelecek sezon onunla çalışma imkanı bulabilirsiniz. 'da forma giymek istiyor" ifadesini kullandı. Ancak Başakşehir'in bu ayrılığa nasıl bakacağı bilinmiyor.

BEDELSİZ GİTTİ

Bir dönem forması da giyen 30 yaşındaki Giuliano, sezon başında Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Başakşehir'e bedelsiz giden on numaranın, yine bedelsiz olarak ayrılmak istediği de ifade edildi.

SON DAKİKA