Haberler Galatasaray Sofiane Feghouli'den Taylan Antalyalı ve Milli Takım mesajı!

'den ve mesajı!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, maç sonrası Feghouli ve 'dan flaş bir mesajı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 01:08 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 01:11
Sofiane Feghouli'den Taylan Antalyalı ve Milli Takım mesajı!

Son 2 haftadır puan kaybeden , galibiyetiyle şampiyonluk inancını tazeledi. Sarı-kırmızılılarda ortaya koyduğu performansla taraftarlardan alkış aldı. Maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen genç futbolcu, maçında forma giyemeyecek.

"MİLLİ TAKIM, TAYLAN HAZIR"

Taylan Antalyalı, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet" yazdı. Bu paylaşıma cevap veren takım arkadaşı Feghouli ise, " , Taylan hazır, teşekkür ederim" yazdı. Yıldız futbolcunun bu cevabı binlerce beğeni aldı.

SON DAKİKA