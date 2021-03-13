Haberler Galatasaray Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

- maçında 'i dinledi ve karar değişti!

Süper Lig'in 30. haftasında , deplasmanındaydı. Süper Lig devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Öte yandan maçın içinde çok kritik anlar yaşandı... Kayserispor taç beklerken, maçın hakemi atışın Galatasaray lehine olmasına karar verdi. Bununla beraber Galatasaray teknik direktörü , Özkahya'ya atışın Kayserispor tarafından yapılması gerektiğini ifade etti ve karar değişti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:19
Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

'ın ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçında saha kenarında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

Karşılaşmanın ilk yarısında Yedlin ile Henrique'nin girdiği mücadelenin ardından hakem , taç atışının 'da olduğuna karar verdi.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

Özkahya'nın işareti sonrası yedek kulübesinin tamamına yakını ayağa kalktı ve hakemin kararına yoğun şekilde tepki gösterdi. İtirazlar esnasında Yedlin ile ev sahibi ekibin kulübesi arasında da gerginlik yaşandı.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

FATİH TERİM, HAKEMLE KONUŞTU

Teknik Direktörü , rakip kulübeye kadar gitti ve hakem ile kararı değiştirmesi yönünde konuştu.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

Terim'in 'Taç bu tarafa, taç bu tarafa' şeklindeki ifadeleri ekrana yansırken Özkahya da kararını değiştirdi ve taç atışını kullandı.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

'in bu hareketinden sonra kulübelerde gerginlik sona erdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

SONRASINDA YOĞUN İTİRAZ

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Taylan Antalyalı, çıkmak isterken kaptırdı, sonrasında ceza yayı içinde İlhan'a faul yaptı. Taylan, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

Başta kaptanı Muslera olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncuları, karar sebebiyle hakeme tepki gösterdi.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör , ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

GEÇEN HAFTANIN AYNI 11'İ

'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kayseri ekibi, karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

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