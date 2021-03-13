Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

Galatasaray'ın Kayserispor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçında saha kenarında yaşanan gerginlik dikkat çekti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Yedlin ile Henrique'nin girdiği mücadelenin ardından hakem Halis Özkahya, taç atışının Galatasaray'da olduğuna karar verdi.
Özkahya'nın işareti sonrası Kayserispor yedek kulübesinin tamamına yakını ayağa kalktı ve hakemin kararına yoğun şekilde tepki gösterdi. İtirazlar esnasında Yedlin ile ev sahibi ekibin kulübesi arasında da gerginlik yaşandı.