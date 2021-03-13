Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya Fatih Terim'i dinledi ve karar değişti!

FATİH TERİM, HAKEMLE KONUŞTU Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip kulübeye kadar gitti ve hakem Halis Özkahya ile kararı değiştirmesi yönünde konuştu.

Terim'in 'Taç bu tarafa, taç bu tarafa' şeklindeki ifadeleri ekrana yansırken Özkahya da kararını değiştirdi ve taç atışını Kayserispor kullandı.