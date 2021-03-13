Kayserispor - Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu...

Ligin son iki haftasında yalnızca bir puan alabilen konuk takım, Kayserispor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Ev sahibi ekibin hedefi ise kazanarak alt sıralardan kurtulmak.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed.

ARDA TURAN DALYA DİYECEK!

Arda Turan, Kayserispor maçında süre alırsa 200. Süper Lig maçına çıkmış olacak.

Tecrübeli futbolcu, ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada Medipol Başakşehir ve 15 karşılaşmada Manisaspor forması giydi. Sarı-kırmızılı forma altında 31 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Ara Turan, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 37 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadı.

SON 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 2 maçta 3 puan alamadı. Ankara'da MKE Ankaragücü mağlup olan sarı-kırmızılılar evinde de DG Sivasspor ile berabere kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Cimbom 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Aslan son dış sahada karşılaşmasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 55 golle, 59 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kayserispor maçında 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.