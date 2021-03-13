Kayserispor 0-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan Kayserispor - Galatasaray maçıyla devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, renktaşı Kayserispor'un konuğu oldu. Aslan, karşılaşmanın her iki yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın kazandığı hafta hata yapmayan Galatasaray puanını 61'e yükseltti ve 30. hafta itibarıyla Kartal'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 31 puanla 15. sırada kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao ve Henry Onyekuru (2) kaydetti.

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

FEGHOULI DALYA DEDİ!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli sonradan oyuna girdi ve Süper Lig'deki 100. maçına çıkmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ortasına arka direkte Emre Akbaba kafayı vurdu, kaleci Doğan topu kornere çeldi.

24. dakikada Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

30. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla araya giren İlhan topu Henrique'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique, Muslera'yı çalımlamak isteyince açısını kaybetti. Henrique meşin yuvarlağı içeriye çıkardı ancak Muslera topun sahibi oldu.

38. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

44. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasına ceza sahasında topa dokunan Falcao, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1