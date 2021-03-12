Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve "İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim'in, "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" görüşünü yansıttığı kaydedildi.