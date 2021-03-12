Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Son dakika spor haberi: 'den Belhanda olayına ilk yorum!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da, 'nın sözleşmesinin feshedilmesi konusu gündemden düşmüyor. Faslı futbolcu, maçı sonrası stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için gönderilmişti. Konuyla ilgili teknik direktör 'in ilk yorumu yaptığı bildirildi. İşte tecrübeli teknik adamın Belhanda olayına dair ilk sözleri... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 08:54
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

'da Belhanda krizi Florya'yı iyice sardı. Demir Grup maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan Faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı futbolcular Belhanda'ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Teknik direktör 'in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve "Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve "İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten 'in, "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" görüşünü yansıttığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

'in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Belhanda olayına ilk yorum!

Demir Grup maçı sonrası yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle bileti kesilen Belhanda'nın böyle bir açıklamada bulunmasa dahi sözleşmesinin uzatılmasının gündeme gelmediği ortaya çıktı. Yönetimin bir süre önce tecrübeli oyuncunun menajeri Willam D'Avila ile görüşerek yeni kontrat yapılmayacağını ilettiği öğrenildi.

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