Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Şampiyonluk yarışının kızıştığı bir döneme girdik. G.Saray, Belhanda'nın eksikliğini hisseder mi?
Yaşananlardan dolayı takımda motivasyon kaybı olur mu? Yüzde yüz olur. Belhanda az oyuncu değil. Zaman zaman tuhaf ve cahillikten kaynaklanan rezillikler yapsa da Belhanda önemli bir futbolcu. Terim'in de ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk kaybedildiğinde kim olayı Belhanda'nın kovulmasına yorarsa haklıdır.
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü yönettiği B.Dortmund-Sevilla maçından sonra bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçına atandı. İki haftadır VAR'daki kararları çok eleştiriliyor. Bu atama için ne dersiniz?
Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor...
Beşiktaş; Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan alırsa şampiyonluk kelimesinin kaç harfini yazabiliriz?
Hepsini yazarız... Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler. Benim görevim rezillikleri söylemek ve hiçbir takımın hakkının yenmemesini kendi çapımda sağlamak. Her kim ki Beşiktaş'ın haklı mücadelesinde onları boğmaya kalkarsa karşılarında benim gibi insanları bulurlar.