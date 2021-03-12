Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Messi ile Ronaldo 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yok. Bu da İstanbul'daki finalde olmayacakları anlamına geliyor. İki efsanenin sonu mu geldi? Yeni efsaneler kim olur?

Pek tabii ki hayat devam ediyor, yaşlananlar kenara çekilecekler. Bu hayatın doğası. Kim olursa olsun. Bizim İstanbulumuz harika bir Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak.