Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Son dakika haberleri | 'dan şok sözler! "'nın kovulması..."

'de lider 'ın 2 puan arkasında bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 'nın sözleşmesi feshedildi. 'nde 'ın sorularını yanıtlayan , konuyla ilgili Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İşte sorular ve Çakar'ın çarpıcı yanıtları... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 00:00
Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belhanda'yı kovdu. Teknik direktör Fatih Terim'in bilgisinin olduğu fakat onayının olmadığı ortaya çıktı. Yaşananlar için yorumunuz nedir?

, hayatının en büyük hatasını yaptı. Yönetim mi suçlu veya başkası mı bilmiyorum ama o rezil sahayı eleştirdiği için 2021 dünyasında kimsenin iş akdi feshedilemez. ne yapmış? Şunu yapmış; pas yapan, dominant oynayan bir takımın sahasının kötü olmasından dem vurmuş, "İdarecilerimiz sağda solda kendi egolarını besleyeceklerine sahayı düzeltsinler" demiş. Belhanda yüzde yüz haklı.

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Galibiyetlerde, başarılarda televizyonlarda "" diyen zihniyetin, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş. Terim'e rağmen kovdularsa rezillik. Terim'in onayını alarak kovdularsa yine rezillik. Çünkü aynı sahayı 'ın profesyoneli de eleştirmişti.

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

yönetimini anlayamıyorum. Bu işler puro içip, ellerinde kadehle sağa sola hava atmaya benzemez. Şampiyonluk gittiği an bütün fatura onlara kalacak. Burada asıl sıkıntı 'in 'nın kovulmasına izin verip vermediği. İzin vermişse o da yandı. İzin vermemişse bütün ihale Galatasaray yönetiminin üzerinde kaldı.

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Şampiyonluk yarışının kızıştığı bir döneme girdik. G.Saray, Belhanda'nın eksikliğini hisseder mi?

Yaşananlardan dolayı takımda motivasyon kaybı olur mu? Yüzde yüz olur. az oyuncu değil. Zaman zaman tuhaf ve cahillikten kaynaklanan rezillikler yapsa da Belhanda önemli bir futbolcu. Terim'in de ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk kaybedildiğinde kim olayı Belhanda'nın kovulmasına yorarsa haklıdır.

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü yönettiği B.Dortmund-Sevilla maçından sonra bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçına atandı. İki haftadır VAR'daki kararları çok eleştiriliyor. Bu atama için ne dersiniz?

Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama 'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor...

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Beşiktaş; Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan alırsa şampiyonluk kelimesinin kaç harfini yazabiliriz?

Hepsini yazarız... , Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler. Benim görevim rezillikleri söylemek ve hiçbir takımın hakkının yenmemesini kendi çapımda sağlamak. Her kim ki Beşiktaş'ın haklı mücadelesinde onları boğmaya kalkarsa karşılarında benim gibi insanları bulurlar.

Son dakika GS haberleri | Ahmet Çakar'dan şok sözler! "Belhanda'nın kovulması..."

Messi ile Ronaldo 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yok. Bu da İstanbul'daki finalde olmayacakları anlamına geliyor. İki efsanenin sonu mu geldi? Yeni efsaneler kim olur?

Pek tabii ki hayat devam ediyor, yaşlananlar kenara çekilecekler. Bu hayatın doğası. Kim olursa olsun. Bizim İstanbulumuz harika bir finaline sahne olacak.

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