Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

Pandemi döneminde tüm kulüpler gibi Galatasaray da maddi olarak zorluklar yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, maddi kriz sebebiyle maaşları yüzde 16 düşük yatırdı. Bunun üzerine Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, 9 Ekim 2020'de kulübe ihtarname çekti. Bu hareket sonucunda Belhanda ile ipler iyice gerilmiş oldu.

4- Galatasaray'da sezon başında pandemi nedeniyle Fernando Muslera ve Radamel Falcao başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife 'hayır' yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

11 Ağustos 2020'de ise Faslı oyuncu, bu kez sözleşme konusuyla gündeme geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir sponsorluk lansmanında yaptığı bir açıklamada alacaklarıyla ilgili uzlaşma yolunu kabul etmeyen dört oyuncuyu işaret etti, bunlardan biri ise Younes Belhanda'ydı.

Cengiz, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer 30'u aşkın futbolcu sağ olsunlar, feragatname imzaladılar. Dördü imzalamadı, canları sağ olsun."