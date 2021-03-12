Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

Son dakika haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte 'nın 6 vukuatı... ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'ın futbolcu ile olan sözleşmesini feshetmesinin yankıları sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da bu bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım gönderilmesi doğru derken, diğer kısım yanlış bir hamle olduğu inancında. Peki yönetimin bu hamlesinin nedeni ne? İşte 'nın Galatasaray formasıyla çıkardığı 6 vukuat... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:30
Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

, 2017/2018 sezonunda Rus ekibi Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

Fesih haberini idmanda alan yıldız, Sivasspor maçından sonra 'nın Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ı kastederek kullandığı cümleler olay olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

maç sonu açıklamasında "Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım. Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" sözleri yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

Peki konunun fesihe kadar gelmesine neden olaylar neydi? İşte 'nın vukuatları...

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

1- Galatasaray taraftarı ile Trabzonspor maçı öncesinde havaalanında küfürleşti.

Galatasaraylı bir grup taraftar, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan 'ya Trabzon Havalimanı'nda tepki gösterdi. Bir taraftar, "Go home! (Evine git) Olmadı" diyerek futbolcuyu protesto etti. Belhanda'nın taraftara Arapça "Annenin yanına gidiyorum" diyerek cevap verdi. Tercüman Mert Çetin Faslı futbolcuyu sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

2- Real Madrid mücadelesinde oyundan çıkarken tribünlerle tartışma yaşadı.

, okları üzerine ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında çekti. 22 Ekim 2019'da TT Arena'da Real Madrid'e 1-0 mağlup olan 'da oyuncu, 67. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktıktan sonra kendisini ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlarla ciddi bir ağız dalaşına girdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

3- Pandemi dönemindeki alacaklarını talep edip kulübe ihtarname çekti.

Pandemi döneminde tüm kulüpler gibi da maddi olarak zorluklar yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, maddi kriz sebebiyle maaşları yüzde 16 düşük yatırdı. Bunun üzerine ve Sofiane Feghouli, 9 Ekim 2020'de kulübe ihtarname çekti. Bu hareket sonucunda ile ipler iyice gerilmiş oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

4- Galatasaray'da sezon başında pandemi nedeniyle Fernando Muslera ve Radamel Falcao başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife 'hayır' yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

11 Ağustos 2020'de ise oyuncu, bu kez sözleşme konusuyla gündeme geldi. Başkanı Mustafa Cengiz, bir sponsorluk lansmanında yaptığı bir açıklamada alacaklarıyla ilgili uzlaşma yolunu kabul etmeyen dört oyuncuyu işaret etti, bunlardan biri ise 'ydı.

Cengiz, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer 30'u aşkın futbolcu sağ olsunlar, feragatname imzaladılar. Dördü imzalamadı, canları sağ olsun."

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

5- Sözleşme uzatmak adına randevu talep etti. Kulübün görüşlerini dinlemeden imza atacağı rakamı kendisi belirleyip "2.5 milyon Euro'dan aşağı imza atmam" dedi. Bu tavrı sarı kırmızılılarda hoş karşılanmadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Bardağı taşıran son damla! İşte Belhanda'nın 6 vukuatı... (GS haberi)

6- Sözleşmesi uzatılmayınca tavırlarında değişim oldu. Kulübe göre Galatasaray'dan habersiz sezon devam ederken birçok takımla görüştü.

SON DAKİKA