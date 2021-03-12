Marius Sumudica'dan transfer sözleri! "Maxim'i Beşiktaş ve Galatasaray istiyor"

Süper Lig ekiplerinden Rizespor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, Gaziantep FK'dan eski öğrencisi Maxim ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Rumen teknik adam, 30 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim'le ilgilendiğini söyleyen Sumudica, "Maxim, Türkiye'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 11 gol ve 1 asistle oynayan Maxim'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2022'nin Haziran ayında sona eriyor.