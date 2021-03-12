Haberler Galatasaray Marius Sumudica'dan transfer sözleri! "Maxim'i Beşiktaş ve Galatasaray istiyor"

Marius Sumudica'dan transfer sözleri! "Maxim'i ve istiyor"

Bu sezon 'de ve 'u çalıştıran Marius Sumudica'dan transfer açıklaması geldi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken hakkında konuşan Rumen teknik adam, 30 yaşındaki oyuncuyu ve 'ın kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 17:56
Marius Sumudica'dan transfer sözleri! "Maxim'i Beşiktaş ve Galatasaray istiyor"

ekiplerinden ile yollarını ayıran Marius Sumudica, 'dan eski öğrencisi Maxim ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Rumen teknik adam, 30 yaşındaki futbolcuyu ve 'ın istediğini duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim'le ilgilendiğini söyleyen Sumudica, "Maxim, 'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 11 gol ve 1 asistle oynayan Maxim'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2022'nin Haziran ayında sona eriyor.

SON DAKİKA