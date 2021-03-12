Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

Yönetimin aldığı sürpriz Younes Belhanda kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı.
Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi. Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı.
Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.