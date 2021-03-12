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'da 'nın ardından flaş kararı!

'da son dakika haberi | Ndiaye ve Rodrigues ile başlayan G.Saray-William D’Avila birlikteliğinde ipler iyice inceldi. ’yı gönderen yönetim, Etebo ve Ozornwafor ile de vedalaşacak. Ancak asıl kopma noktası performansı iyice düşen Nijeryalı ile yaşanabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 23:21
Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

Yönetimin aldığı sürpriz Younes kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı.

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken , Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi. 'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı.

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

'nın sözleşmesini fesheden sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

SATIN ALMA MADDESI ZORUNLU DEĞiL
Sabah'ın haberine göre, D'Avila'nın oyuncusu olan Henry 'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun.

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

Performansında değişiklik olmaması halinde ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.

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