Galatasaray'da Belhanda'nın ardından flaş Onyekuru kararı!

SATIN ALMA MADDESI ZORUNLU DEĞiL

Sabah'ın haberine göre, D'Avila'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun.