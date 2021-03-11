Saha zemininin bozukluğundan Teknik Direktör Fatih Terim ve Ryan Babel de şikâyetçi olmuş ancak bu isimler yönetime göndermede bulunmamıştı.

BAŞKAN CENGİZ CEVAP VERMİŞTİ

Belhanda'nın sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla da çevirttiren Başkan Mustafa Cengiz kendilerini hedef alan cümlelere önceki gün yapılan sponsorluk anlaşmasında cevap vermiş, "Bu zeminde galip geldiğimiz maç oldu. Demek ki tek parametre zemin değil. Başka şeyler de var" ifadelerini kullanmıştı.