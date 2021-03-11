Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti! Kimseyi dinlemedi

Son dakika spor haberleri: 'da Belhanda'nın biletini o isim kesti! Kimseyi dinlemedi

'da, yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan ve 'in, Faslı futbolcu konusunda hararetli bir görüşme gerçekleştirdiği ve daha sonra ayrılık kararı çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da, yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle 'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

Faslı futbolcu, maçının ardından 'nın zeminine tepki gösterip, "Yöneticiler ve 'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmemiş, "Bizim gibi pas oyunu oynayan bir takım için böyle saha şartlarında dönüş yapmak zor" sözlerini ön plana çıkarmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

Saha zemininin bozukluğundan Teknik Direktör ve de şikâyetçi olmuş ancak bu isimler yönetime göndermede bulunmamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

BAŞKAN CENGİZ CEVAP VERMİŞTİ
Belhanda'nın sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla da çevirttiren Başkan kendilerini hedef alan cümlelere önceki gün yapılan sponsorluk anlaşmasında cevap vermiş, "Bu zeminde galip geldiğimiz maç oldu. Demek ki tek parametre zemin değil. Başka şeyler de var" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

TERİM'E RAĞMEN BİLETİNİ KESTİ!
'nin haberine göre; Belhanda ile yolları ayırmaya karar veren Başkan , durumu bir de ile değerlendirmek istedi. 'in "Ligin bitimine iki ay var. İşimize yarar" sözleri de Başkan'ı kararından döndürmedi ve Faslı oyuncunun bileti kesildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o isim kesti!

Sarı kırmızılılar Belhanda'nın sözleşmesini "Kulübün imajına zarar verici" açıklamalarından ötürü FIFA talimatının 14'üncü maddesine dayanarak tek taraflı feshetti. Bu maddeye göre tazminat ödenmeyecek.

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