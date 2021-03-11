Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Faslı futbolcu, Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminine tepki gösterip, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadesini kullanmıştı.
Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmemiş, "Bizim gibi pas oyunu oynayan bir takım için böyle saha şartlarında dönüş yapmak zor" sözlerini ön plana çıkarmıştı.