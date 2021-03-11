Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, Sabah Spor'a konuştu. Oyuncusunun da bu karara çok şaşırdığını belirten menajer D'avila, kulübün büyük bir hata yaptığını belirterek şöyle konuştu: 'Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına öneml katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu."

TARAFTARLA KAPIŞTI

Belhanda, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyundan alındıktan sonra da taraftarlarla karşı karşıya gelmişti. Tribünlere el kol hareketi yapan Faslı futbolcunun, gönderilmesi için kampanya başlattı.



3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Belhanda, 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 131 maça çıktı ve 22 gol attı. 2 lig, 1'er kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.