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'da ve hazır!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, galibiyetin şfiresini buldu. Buna göre tecrübeli teknik adam, ve 'yu beraber oynatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao hazır!
En başarılı olduğu dönemlerde 'çift forvet'le maça çıkmaktan çekinmeyen Fatih Terim, eskiye dönüş için kolları sıvadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Diagne-Falcao'yu da çift forvet oynatmak istemiş ancak elinde Etebo-Gedson gibi orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabilecek oyuncuları olmaması nedeniyle vazgeçmişti.

Şu anda bu ikisine sahip olan Fatih Terim'in, Falcao ve Mohamed gibi iki de gol atan santrforu var. İdmanlarda iki yıldızını birlikte deneyen sarı-kırmızılı hoca, istediği sonucu alabilirse Kayseri maçında Falcao ve Mohamed'i birlikte sahaya sürecek. Golcü oyuncuların da beraber oynamaya hazır oldukları ifade ediliyor.

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