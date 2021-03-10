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Son dakika spor haberleri: 'da maçı hazırlıkları sürüyor! ...

Spor Toto 'in 30. haftasında cumartesi günü 'la karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan 'un tedavisine devam edilirken, ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:25
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor! Ryan Donk...

, 'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik taktik oyun oynadığı belirtildi.

'un tedavisine devam edildiği, 'in ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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