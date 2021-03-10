Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor! Ryan Donk...

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik taktik oyun oynadığı belirtildi.
Ryan Donk'un tedavisine devam edildiği, Emre Taşdemir'in ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.