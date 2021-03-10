Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşım sonrası...

Son dakika spor haberi: Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşım sonrası...

ekibi 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nun ismi 'la da anılırken, milli futbolcudan ilginç bir hamle geldi. Yıldız 10 numaranın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:11
Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşım sonrası...

devi 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , kulübüyle görüşmelerine devam ederken henüz anlaşma sağlayamadı. Geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu için birçok kulübün sıraya girdiği iddia edilirken, bu takımlardan birinin de olduğu belirtiliyor.

Galatasaraylı olduğunu her zaman dile getirmekten çekinmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyadaki son görüntüsü ise sarı-kırmızılı taraftarları iyice heyecanlandırdı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nun koluna yaptırdığı 'Aslan' dövmesi dikkat çekti. 'ın simgesi olan aslanı koluna kazıyan milli futbolcunun bu hareketiyle, sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdiği iddia edildi.

İşte o paylaşım:

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