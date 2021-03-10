Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Bellhanda ile yollar resmen ayrıldı! İşte fesih nedenleri

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP'a bildirdi.



"Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle" şeklinde ifadelerin yer aldığı KAP açıklaması şöyle;



"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı sözleşme fesih nedenleri;

-Galatasaray-Sivasspor maçının ardından kulübün imajına ve saygınlığına zarar veren açıklamalar, hakarete varan beyanlar

-Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemler

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

"Biz pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Bu şekilde oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım."

BELHANDA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

📍131 Maç

⚽️22 Gol

🅰️26 Asist

🏆🏆 Süper Lig

🏆 Türkiye Kupası

🏆 TFF Süper Kupa

Bu arada Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla en fazla şut pası veren oyuncu Younes Belhanda oldu.

Maç: 99

Gol: 18

Asist: 19

Pas %: 83

Şut pası: 204

RCS topla buluşma: 214

İkili mücadele %: 48