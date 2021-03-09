Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Müjde resmen açıklandı! FIFA Galatasaray'a para ödeyecek

Son dakika spor haberi: Müjde resmen açıklandı! 'a para ödeyecek

Son dakika spor haberi... Gatasaray'a 'dan müjde geldi. Sarı-kırmızılılar'dan yapılan açıklamaya göre, 'nde sakatlanan 'nın yaşadığı bu sakatlığı nedeniyle FIFA sigorta şirketi, 'a 736.193 Euro (yaklaşık 7 milyon TL) ödeyecek. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 11:19
Son dakika spor haberi: Müjde resmen açıklandı! FIFA Galatasaray'a para ödeyecek

, Christian 'nın 2019'da geçirdiği sakatlık nedeniyle 'nın sarı kırmızılılara 736 bin 193 euro ödeyeceğini açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan ve mücadelesinde profesyonel futbolcumuz 'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi , çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir"

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