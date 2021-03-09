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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da moraller alt üst oldu! ve ...

Son dakika spor haberi... Son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da moraller hayli bozuk... Sarı-kırmızılılar son iki haftalık süreçte yalnızca üst üste yaşanan puan değil önemli isimleri de sakatlıklara kurban verdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 12:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da moraller alt üst oldu! Ryan Donk ve Belhanda...

'de 8 haftalık galibiyet serisinin ardından üst üste puan kayıpları yaşayıp zirveden inen 'da moraller alt üst oldu. Sarı-kırmızılılar geçen haftaki yenilgisinin ardından önceki gün de sahasında ile berabere kalmanın üzüntüsünü yaşarken sakatlıklar ve çıkan kartlar da belini büktü. Yeni Asır'ın haberine göre; Ankaragücü maçında 'in atılmasına üzülen Aslan Falcao'nun gollerle dönmesine sevinse de bu kez mücadelesinde de sakatlandı. 50. dakikada oyundan çıkarak yerini 'ya bırakan Hollandalı futbolcunun sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

BELHANDA DA YOK
Aslan'da 'nın da deplasmanı öncesinde cezalı duruma düşmesi 'in moralini bozarken tecrübeli teknik adam hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivas maçında çok kritik hatalara imza Linnes'e de kulübe yolu gözükürken işlerin bir anda kötüye gitmeye başlaması sebebiyle hesaplar da karıştı. Kayseri sınavını çıkış maçı olarak gören Aslan, iki haftalık suskunluğa son vermenin planlarını yapıyor.

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