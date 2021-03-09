Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Son dakika haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , ve maçlarında 5 puan kaybederek ağır yara aldı. Liderliği 'a kaptıran ve ezeli rakibi 'ye yakalanan sarı-kırmızılılarda kötü gidişin nedeni 4 sebebe bağlandı. İşte madde madde o nedenler... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 17:48
Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan 'da işler yolunda gitmiyor.

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Milliyet'te yer alan habere göre; kazandığı maçlarda dahi performansı sorgulanan sarı-kırmızılılarda yaşanan puan kayıpları ile defolar da ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılı ekipteki sorunlar;

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

İDEAL 11 BULUNAMADI

Bir türlü takım iskeletinin kurulamaması, inişli-çıkışlı performanslarda dikkat çekti. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 11'i bir çırpıda sayılırken, 'da ise bu mümkün olmadı.

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

ZEMİN PROBLEMİ

'nın kötü zemini sıkıntı yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. ve futbolcular bu duruma isyan ederken, konuk takımlar için bir avantaj olarak gösteriliyor.

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

ARA TRANSFERLER

dışındaki isimler sorgulanmaya başladı. iki maç skora etki yaptıktan sonra düşüşe geçti. Nijeryalı, maçında önemli pozisyonları harcadı.

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Omar'ın yerine alınan Yedlin formasını en kritik dönemde 'e kaptırdı. 'in kötü oynamasına rağmen hep sahada olması eleştirilen diğer konu oldu. Genç da maçında ayağına gelen fırsatı kullanamadı.

Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

HAKEM KARARLARI

karşılaşmasının ardından Demir Grup maçında da yine hakem kararları tartışıldı. 59. dakikada Ziya'nın 'ya attığı tekmeye kırmızı kart gösterilmemesi büyük tepki topladı.

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