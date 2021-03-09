Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Türk Telekom Stadı 'nın kötü zemini sıkıntı yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Fatih Terim ve futbolcular bu duruma isyan ederken, konuk takımlar için bir avantaj olarak gösteriliyor.

Omar'ın yerine alınan Yedlin formasını en kritik dönemde Linnes'e kaptırdı. Gedson Fernandes'in kötü oynamasına rağmen hep sahada olması eleştirilen diğer konu oldu. Genç Halil Dervişoğlu da Sivas maçında ayağına gelen fırsatı kullanamadı.