Son dakika GS haberleri | Şampiyonluk kaçabilir! İşte 4 neden

Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.
Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; kazandığı maçlarda dahi performansı sorgulanan sarı-kırmızılılarda yaşanan puan kayıpları ile defolar da ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılı ekipteki sorunlar;
İDEAL 11 BULUNAMADI
Bir türlü takım iskeletinin kurulamaması, inişli-çıkışlı performanslarda dikkat çekti. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 11'i bir çırpıda sayılırken, Galatasaray'da ise bu mümkün olmadı.
ZEMİN PROBLEMİ
Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini sıkıntı yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Fatih Terim ve futbolcular bu duruma isyan ederken, konuk takımlar için bir avantaj olarak gösteriliyor.
ARA TRANSFERLER
Mustafa Muhammed dışındaki isimler sorgulanmaya başladı. Onyekuru iki maç skora etki yaptıktan sonra düşüşe geçti. Nijeryalı, Sivas maçında önemli pozisyonları harcadı.
Omar'ın yerine alınan Yedlin formasını en kritik dönemde Linnes'e kaptırdı. Gedson Fernandes'in kötü oynamasına rağmen hep sahada olması eleştirilen diğer konu oldu. Genç Halil Dervişoğlu da Sivas maçında ayağına gelen fırsatı kullanamadı.
HAKEM KARARLARI
Ankaragücü karşılaşmasının ardından Demir Grup Sivas maçında da yine hakem kararları tartışıldı. 59. dakikada Ziya'nın Onyekuru'ya attığı tekmeye kırmızı kart gösterilmemesi büyük tepki topladı.