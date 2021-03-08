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Son dakika spor haberi: 'ın kadın voleybol takımındaki corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri... 'nda yapılan test sonuçlarının ardından bir sporcuda daha corona virüsüne rastlandı. Sarı-kırmızılılarda vaka sayısı 3'e yükseldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:39
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadın voleybol takımındaki corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi

Kadın Voleybol Takımı'nda corona virüsü vakaları artıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce iki vaka görülen takımda yapılan son testlerin ardından bir oyuncuda daha Covid-19'a rastlandı. Ayrıca açıklamada, iki sporcunun testinin negatif çıkmasına rağmen belirti göstermeleri nedeniyle tedbir amaçlı ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir. Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak Vakıfbank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

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