Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadın voleybol takımındaki corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda corona virüsü vakaları artıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce iki vaka görülen takımda yapılan son testlerin ardından bir oyuncuda daha Covid-19'a rastlandı. Ayrıca açıklamada, iki sporcunun testinin negatif çıkmasına rağmen belirti göstermeleri nedeniyle tedbir amaçlı VakıfBank ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir. Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak Vakıfbank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.