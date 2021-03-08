Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ryan Donk'un son durumu resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlığı bulunan 'un son durumu resmen açıklandı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşma sonrası sakatlandı. Yapılan açıklamada, "Tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk’un tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:04
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ryan Donk'un son durumu resmen açıklandı

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan 'un durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

, 'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.


Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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