Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'den Feghouli açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları:



Üç günde bir oynamamız, bazı oyuncularımızı değiştirmemizi zorunlu kılıyor. Daha diri, daha iyi oyuncuları oynatmamız gerekiyor. Mümkünse bütün oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Saracchi, hazır olduğunu söyledi, onun için kadroya dahil ettim.

Feghouli'yi son 30 dakikada yada bir yarıda görebiliriz. Giren, çıkan her oyuncu bütün enerjiyi ortaya koymalıdır. Bizim önce rakibimiz Sivasspor, sonra ise diğer rakibimiz zemin. Zemin şuan ne halde bilmiyorum, oynadıktan sonra nasıl bir hale gelecek bilmiyorum ama belli bir zaman geçtikçe zemine karşı da mücadele edebiliriz.

Geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bugün galip gelmeliyiz. Biz Galatasaray'ız hedefimiz belli, Ankaragücü maçına kadar kazanan bir ekibimiz vardı, o mağlubiyetin nedenleri de belli. İnşallah bundan sonra da kazanarak gitmeliyiz.