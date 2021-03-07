Son dakika spor haberi: Radamel Falcao Galatasaray-Sivasspor maçında 5 ay sonra ilk 11'de!

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao, takıma katkı sağlayamamıştı. Kolombiyalı golcü 56 günün ardından ligin 27. haftasında oynanan ve 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan Erzurumspor maçının 86. dakikasında Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girmiş ve 4 dakika forma giyebilmişti.

Yıldız oyuncu 5 ayın üzerine ise Sivasspor mücadelesi ile ilk 11'de kendine yer buldu. Falcao, son olarak yaklaşık 5 ay önce ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ilk 11'de şans bulmuştu.

Kırmızı kart cezalısı Mostafa Mohamed'in yokluğunda Terim'in sahaya sürdüğü Falcao, Babel ile birlikte G.Saray'ın gol arayacağı isim olacak.