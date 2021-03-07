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Son dakika spor haberi: - maçında 5 ay sonra ilk 11'de!

Son dakika spor haberi... 'ın Kolombiyalı golcüsü 5 ay sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Yıldız oyuncu son olarak ligin 6. haftasında oynanan mücadelesinde ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 18:13
Son dakika spor haberi: Radamel Falcao Galatasaray-Sivasspor maçında 5 ay sonra ilk 11'de!

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan , takıma katkı sağlayamamıştı. Kolombiyalı golcü 56 günün ardından ligin 27. haftasında oynanan ve 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan maçının 86. dakikasında Mısırlı futbolcu 'in yerine oyuna girmiş ve 4 dakika forma giyebilmişti.

Yıldız oyuncu 5 ayın üzerine ise mücadelesi ile ilk 11'de kendine yer buldu. , son olarak yaklaşık 5 ay önce ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ilk 11'de şans bulmuştu.

Kırmızı kart cezalısı Mostafa Mohamed'in yokluğunda Terim'in sahaya sürdüğü Falcao, ile birlikte 'ın gol arayacağı isim olacak.

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