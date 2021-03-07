Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Son dakika haberleri... 'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü , oyuncularıyla bir toplantı yaparak, Sivasspor'daki o isme dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:42 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:56
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Spor Toto 'in 29. haftasında , sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanından eli boş dönen sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Bu kritik mücadele öncesi teknik direktör , oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Sivasspor'un Ankaragücü'nden daha tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Terim, ligde şampiyonluk için büyük bir yarış olduğunu belirterek, "Artık yeni puan kaybına tahammülümüz yok. İddiamızı sürdürebilmek için herkesten iki kişilik futbol bekliyorum" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Hafta boyunca Sivasspor'u mercek altına başarılı teknik adam, rakiple ilgili de uyarılarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Terim, "Sahaya yayılarak oynayacaklar. Bizi yormaya çalışacaklar. Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi bir takımla oynayacağız. Orta sahada çok savaşmamız gerekecek. Gradel'le çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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