Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanından eli boş dönen sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Bu kritik mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Sivasspor'un Ankaragücü'nden daha tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Terim, ligde şampiyonluk için büyük bir yarış olduğunu belirterek, "Artık yeni puan kaybına tahammülümüz yok. İddiamızı sürdürebilmek için herkesten iki kişilik futbol bekliyorum" dedi.
Hafta boyunca Sivasspor'u mercek altına başarılı teknik adam, rakiple ilgili de uyarılarda bulundu.
Terim, "Sahaya yayılarak oynayacaklar. Bizi yormaya çalışacaklar. Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi bir takımla oynayacağız. Orta sahada çok savaşmamız gerekecek. Gradel'le çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.