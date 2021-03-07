Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını Sivassporlu yıldıza karşı uyardı!

Sivasspor'un Ankaragücü'nden daha tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Terim, ligde şampiyonluk için büyük bir yarış olduğunu belirterek, "Artık yeni puan kaybına tahammülümüz yok. İddiamızı sürdürebilmek için herkesten iki kişilik futbol bekliyorum" dedi.