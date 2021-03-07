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Son dakika spor haberi: - maçı sonrası 'dan 'e teşekkür!

Son dakika spor haberi... 'in 29. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan 'da uzun bir aranın ardından ilk 11'de şans bulan kaydettiği iki golle beraberlikte büyük pay sahibi olmuştu. Karşılaşma sonrası konuşan Kolombiyalı, teknik direktör 'e teşekkür etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Falcao'dan Fatih Terim'e teşekkür!

'ın ile 2-2 berabere kaldığı maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'e teşekkür eden , "Güzel bir duygu uzun bir aradan sonra sahaya dönmek. Fatih Hocama, tüm takıma, teşekkürler. Hep destek oldular ve sahalara geri döndüm" dedi.

Galatasaray'a yardım etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Falcao, "Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek. Galatasaray olarak asla pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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