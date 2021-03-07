Son dakika Galatasaray spor haberi: Koy yüreğini göster enerjini! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray bugün yine kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Geçen hafta 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında bozulan ve büyük bir şok yaşayan Cimbom'da Fatih Terim ipleri eline aldı. Özellikle hakemlerin kötü yönetimi nedeniyle takımda moraller bozulurken tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü maçının ve karşılaşma sonundaki tartışmaların geride kaldığını belirterek talebelerinden Sivas maçından başlayarak yeni bir başlangıç için kolları sıvamalarını istedi.



GRANDEL'E ADIM ATTIRMAYIN

Sivasspor'un Ankaragücü'nden daha tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Terim, ligde şampiyonluk için büyük bir yarış olduğunu belirterek, "Artık yeni puan kaybına tahammülümüz yok. İddiamızı sürdürebilmek için herkesten iki kişilik futbol bekliyorum" dedi. Hafta boyunca Sivasspor'u mercek altına başarılı teknik adam, rakiple ilgili de uyarılarda bulundu. Terim, "Sahaya yayılarak oynayacaklar. Bizi yormaya çalışacaklar. Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi bir takımla oynayacağız. Orta sahada çok savaşmamız gerekecek. Gradel'le çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, TAYLAN, GEDSON, FEGHOULI, ARDA, ONYEKURU, FALCAO (BABEL)



SİVASSPOR: ALİ, AHMET, ROBIN, CAMARA, UĞUR, CLAUDEMİR, BOYD, HAKAN, FAJR, GRADEL, YATABARE



EVİNDE ASLAN KRAL

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında oynadığı 10 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Aslan, 8 kez galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Toplamda ise iç sahada 13 karşılaşmaya çıktı. 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak. Sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi bugün kulübede yer alabilecek. Sakatlığı devam eden Emre Taşdemir ise yok.



BU HATALAR YAPILMAYACAK

Ankaragücü karşısındaki hakem hatalarını bir kenara bırakan Fatih Terim, kağıdı kalemi eline aldı ve takımının eksiklerini de belirledi. Sivasspor karşısında neler yapacakları kadar Ankaragücü karşısındaki hatalarını da anlattı ve tekrarlanmamasını istedi.

İşte Terim'in Ankaragücü karşısında özellikle ilk yarıda tespit ettiği hatalar:

* İlk 45 dakikada Ankaragücü ceza alanında sadece 4 kez topla oynamışız.

* 3 kez kontrollü giriş sağlayabilmişiz. Hiç pas atmamışız. Koca 45 dakikada hiç top sürmemişiz.

* Akan oyunda soldan 1, sağdan 2 kez Ankaragücü ceza sahasına girmişiz.

* Ortada bir oyun olmasına rağmen 32 top kaybı yapmışız. Sadece 11 sahipsiz top kapmışız.



BİR TAŞTA İKİ KUŞ

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor.



TAYLAN DÖNÜYOR

Fenerbahçe maçından bu yana yedek kulübesine çekilen Taylan Antalyalı'nın artık ilk 11'e yeniden monte edilmesi planlanıyor. Özellikle üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, Terim'in Taylan'a 'hazır ol' emri verdiği öğrenildi. Bugün genç yıldız takımdaki yerini alacak.

TERİM: 8 ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 10 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 8-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.



DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde 21 gol gördü. Bu sezon kalede Muslera, Okan ve Fatih'i kullanan sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 53 golle, 57 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.