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Son dakika spor haberleri: 'nun çatısına Santrali kuruyor

Kulübü, 'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden,  9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:51
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına Güneş Enerji Santrali kuruyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü , ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında 'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin 'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı , başkan yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) 'ın katılacağı belirtildi.


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