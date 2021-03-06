Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Saba Lobjanidze'den Galatasaray açıklaması! "İstediklerini söyleyebilirler"

Son dakika spor haberi: 'den açıklaması! "İstediklerini söyleyebilirler"

Son dakika haberleri... 'de Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı 'ne 2-1 mağlup olurken, ev sahibi ekibin galibiyet golünü atan , flaş açıklamalarda bulundu. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 09:24
Son dakika spor haberi: Saba Lobjanidze'den Galatasaray açıklaması! "İstediklerini söyleyebilirler"

'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği 'ı 2-1 yenen 'nde, galibiyet golünü atan , karşılaşma sonrası yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin konuştu. İşte Lobjanidze'nin Milliyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

"MUSLERA BİR KAHRAMAN"

Çok iyi bir pas aldım ve o esnada önümdeki boşluğu görüp ilerleyebileceğimi düşündüm. kahraman gözüyle bakılan çok iyi bir kaleci. İyi bir vuruş yaparak topu filelere gönderdim. Bu gol benim en iyi golümdü. Hem çok güzel bir goldü ve Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı atıldı, hem de takımım için çok önemli bir gol olması nedeniyle en iyi golümdü.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN EN BÜYÜK FAVORİLERDEN"

Galatasaray, çok kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım. Şampiyonluk için en büyük favorilerden biri hala onlar. Bu maça çok iyi bir taktikle çıktık, hocamızın istediklerini sahada iyi gerçekleştirdik. Ve tüm takım olarak 90 dakika boyunca sahada savaştık.

"GALATASARAYLILAR İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİR"

Galatasaraylılar hakem ve kararlar ile ilgili istediklerini söyleyebilirler. Ben futbolcuyum futbolumu oynarım. Biz iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik.

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