Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Kolombiyalı yıldızın eski gücünde olmadığı da gözlendi. Teknik direktör Fatih Terim de diğer alternatifleri göz önünde bulundurmaya karar verdi.

Terim'in Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. İki futbolcunun enerjisine ve dinamikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen İmparator, hazır olmaları talimatını verdi.