Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Son dakika spor haberi: 'da 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Son dakika haberleri... 'de deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, 29. haftadaki maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in 'in cezası ve formsuz bazı isimler nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:30
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

'da Demir Grup maçı hazırlıkları sürerken, en büyük soru işareti, Mohamed'in yokluğunda ileri uçta kimin forma giyeceği konusu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

'in, Mısırlı golcünün yerine Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i oynatmayı planladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Sakatlığını atlatan Radamel Falcao, karşısında 46. dakikada oyuna girse de yakaladığı tek gol pozisyonundan yararlanamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Kolombiyalı yıldızın eski gücünde olmadığı da gözlendi. Teknik direktör de diğer alternatifleri göz önünde bulundurmaya karar verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Terim'in Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. İki futbolcunun enerjisine ve dinamikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen İmparator, hazır olmaları talimatını verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

maçında oyuna sonradan girip uzatma anlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun da karşılaşmasına ilk 11 başlamasına kesin gözle bakılıyor. 22 yaşındaki futbolcunun sağ kanatta oynaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Öte yandan, maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen bir başka isim de Taylan Antalyalı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Bu sezon 29 maça çıkan Taylan 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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