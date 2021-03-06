Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim 11'de değişikliğe gidiyor! Forvet...

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, en büyük soru işareti, Mohamed'in yokluğunda ileri uçta kimin forma giyeceği konusu...
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, en büyük soru işareti, Mohamed'in yokluğunda ileri uçta kimin forma giyeceği konusu...
Fatih Terim'in, Mısırlı golcünün yerine Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i oynatmayı planladığı ifade edildi.
Sakatlığını atlatan Radamel Falcao, Ankaragücü karşısında 46. dakikada oyuna girse de yakaladığı tek gol pozisyonundan yararlanamadı.
Kolombiyalı yıldızın eski gücünde olmadığı da gözlendi. Teknik direktör Fatih Terim de diğer alternatifleri göz önünde bulundurmaya karar verdi.
Terim'in Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. İki futbolcunun enerjisine ve dinamikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen İmparator, hazır olmaları talimatını verdi.
Ankaragücü maçında oyuna sonradan girip uzatma anlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun da Sivasspor karşılaşmasına ilk 11 başlamasına kesin gözle bakılıyor. 22 yaşındaki futbolcunun sağ kanatta oynaması bekleniyor.
Öte yandan, Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen bir başka isim de Taylan Antalyalı...
Bu sezon 29 maça çıkan Taylan 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.