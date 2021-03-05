Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ciddi gelir kaybı var

"Değerli profesyoneller Ankara'da hem sayın vekillerle hem de bakanlıklarla temasta bulundular. Biz de bunun doğrultusunda özellikle yayıncı kuruluş dışında yapılan kaçak yayınlar için düzenleme talep ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konusu olan fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında görüştük.

Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bize her konuda destek vereceğini söyledi. Elbette ki yasal düzenlemeler gerek ve torba yasaya girmesi gereken maddeler var. Özellikle izleyicilere ve futbolseverlere ceza vermeden, bunun yayınını yapan belli şirketlere ve kuruluşlara verilen cezaların artırılmasını istedik. Yoksa tek tek milyonlarca kullanan insanlara bir şey diyemeyiz. Belki yayın bedelini ödeyemiyorlar. "