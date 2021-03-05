Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Galatasaray'ı çıtır çıtır yediler"

Yangın erken başladı. Buna köpük de sıksan söndüremezsin. Neden? Mesela geçtiğimiz yıl Başakşehir ve Trabzon yarıştılar. Çıtır çıtır yediler. Kimler yedi? Çok net VAR'dakiler. Hedef gösterdiler, atılacaklar atılmadı. Geçen sezon Üç Büyük takım yoktu. Bu sene Üç Büyük var. Trabzon da tam arkadan geldi derken onun boynunu kopardılar geçen hafta. Çünkü oynadığı takım Fenerbahçe'ydi.
Mesela başka bir takım olsaydı Gençlerbirliği, Denizlispor, Başakşehir olsaydı o son dakikadaki penaltıyı da sarıyı da verirlerdi. Bunları yapanlar kimdi? Biri VAR'daki Cüneyt Çakır, diğeri sahada Yaşar Kemal Uğurlu. Üç Büyükler'in yarışması yayıncı kuruluş için de güzel bir şey. Üçünün de sonuna kadar gitmeleri lazım. Çünkü dekoderlerin satılması lazım. Federasyon buna ayak uydurur mu, günahları boynuna...
Öyle şeyler oluyor ki veya öyle şeyler yapıyorlar ki göstere göstere ve şunu söylemek istiyorlar bu yapılanları anlamamak öküzlüktür. Geçen hafta Trabzon'da bir maç oynandı. O iyi oynadı bu kötü oynadı orasında değilim ama 89'da bir pozisyon var spordan anlayan anlamayan herkes hemfikir oldu. Net penaltı ve sarı kart. Pozisyon hakem Uğurlu'nun önünde oldu o vermedi.