Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Galatasaray'ı çıtır çıtır yediler"

VAR'da Cüneyt var o da çağırma lütfunda bulunmadı! 3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü- Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu. Daha da ileri gittiler hakem Yaşar Kemal Uğurlu da başka VAR'a verildi. Yani şöyle diyor Serdar Tatlı: "Siz yazsanız da çizseniz de hikaye... Ben baskı altındayım bu baskıyı kaldıramıyorum ve bu hakemleri veriyorum. Beni buraya kim veya kimler getirdiyse bu diyeti ödeyeceğim..." Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi iyi futbol oynuyor ve kazanıyor.

Galatasaray da istenilen futbolu oynamıyor. Ben oyunda değilim maçtaki pozisyonlarda da değilim. Bu iki hakeme hatalarına rağmen yine maç veriyorsan şunu söylüyorsun Türkiye'deki insanlara: "Bunlar Trabzon-Fener maçında çok doğru kararlar verdi ve bunları ödüllendiriyorum." Peki, soruyorum şimdi ben Halil Umut Meler'e bir de Cüneyt Çakır'a bir de dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'na, Fatih Terim ve Ümit Davala'yı niye atamadınız? Atamazsınız beyler atamazsınız. Çünkü ezik kaldınız.